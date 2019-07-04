ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Атлетико» обвинил «Барсу» и Гризманна в неуважении. Каталонцам отказано в отсрочке платежа, игрок вызван на предсезонку

05.07.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу форварда Антуана Гризманна и «Барселоны».

«После заявлений, сделанных сегодня президентом «Барселоны» Жозепом Марией Бартомеу в отношении нашего игрока Антуана Гризманна, «Атлетико» хочет публично изложить следующее.

14 мая Антуан Гризманн проинформировал Мигеля Анхеля Хиля, Диего Симеоне и Андреа Берта о решении покинуть клуб в конце сезона.

Через несколько дней после этого «Атлетико» узнал, что «Барселона» и игрок достигли соглашения в марте, в дни после ответного матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», а условия соглашения они обсуждали с середины февраля.

В связи с сегодняшним заявлением президента Бартомеу, мы хотим заявить, что это правда – вчера состоялась встреча Мигеля Анхеля Хиля с генеральным директором «Барселоны» Оскаром Грау по просьбе «Барселоны».

На этом совещании господин Грау выразил намерение после того, как отступные в контракте Антуана Гризманна снизились с 200 до 120 миллионов евро, потребовать отсрочки платежа вышеупомянутой суммы по состоянию на 1 июля.

Очевидно, что «Атлетико» ответил отрицательно, понимая, что «Барселона» и игрок не уважают «Атлетико» и всех его болельщиков.

В результате всего этого, сегодня «Атлетико» попросил игрока, его сестру-агента и его адвоката, в соответствии с их контрактными обязательствами с нашим клубом, появиться в следующее воскресенье на клубной базе, чтобы начать предсезонку с остальными игроками клуба.

В этом пресс-релизе «Атлетико» хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обеих сторон, особенно «Барселоны» – за то, что клуб побуждал игрока разорвать договорные отношения с «Атлетико» по ходу сезона, при этом «Атлетико» играл не только матч Лиги чемпионов против «Ювентуса», но и боролся за титул Ла Лиги против самой «Барселоны».

По нашему мнению, это нарушает защищенные периоды переговоров с игроками и влияет на основные правила, определяющие целостность всех спортивных соревнований, а также наносит урон нашему клубу и его болельщикам», – говорится в заявлении «Атлетико».

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Атлетико» выступил с заявлением по поводу форварда Антуана Гризманна и «Барселоны».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Поражения мы сегодня не заслуживали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика