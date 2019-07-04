Алексей Бага: «Мы настраивались играть с позиции силы и ехали сюда за победой»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче 14 тура чемпионата Беларуси.

– Тяжелая игра. Такую и ожидали. Что бы не происходило в стане соперника – игры с «Динамо» всегда тяжелые. Они были, есть и, надеюсь, что будут. Именно к такой игре готовились и такую получили: с обилием борьбы, эмоций. И, конечно, рады, что из столицы увозим три очка.

– Сергей Гуренко признал, что его команда действовала боязливо в первом тайме. Действительно, у вашей команды был контроль. За исключением момента в самом конце. Удивило ли вас, что именно такой контроль подавляющий?

– Удивление – это немножко не то слово. Контроль был действительно временами неплохой. Но нам все равно не хватало остроты. То есть мы контролировали без обострений. Надо было чаще доставлять мяч в штрафную и искать нападающих. А второй тайм, когда уже пошли разрывы, таким контролем и не назовешь. А удивление – нет. Мы настраивались играть с позиции силы и ехали сюда за победой.

Во втором тайме стал по-другому играть, действительно. Для нас это не стало неожиданностью. Ни в коем случае. Плюс им гол добавил психологической уверенности. И действительно «Динамо» после перерыва играло по-другому. Выровняли игру, – сказал Бага в эфире «Беларусь 5» .

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