ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Бага: «Мы настраивались играть с позиции силы и ехали сюда за победой»

05.07.2019 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче 14 тура чемпионата Беларуси.

 – Тяжелая игра. Такую и ожидали. Что бы не происходило в стане соперника – игры с «Динамо» всегда тяжелые.  Они были, есть и, надеюсь, что будут. Именно к такой игре готовились и такую получили: с обилием борьбы, эмоций. И, конечно, рады, что из столицы увозим три очка.

– Сергей Гуренко признал, что его команда действовала боязливо в первом тайме. Действительно, у вашей команды был контроль. За исключением момента в самом конце.  Удивило ли вас, что именно такой контроль подавляющий?

– Удивление – это немножко не то слово. Контроль был действительно временами неплохой. Но нам все равно не хватало остроты. То есть мы контролировали без обострений. Надо было чаще доставлять мяч в штрафную и искать нападающих. А второй тайм, когда уже пошли разрывы, таким контролем и не назовешь. А удивление – нет. Мы настраивались играть с позиции силы и ехали сюда за победой.

Во втором тайме стал по-другому играть, действительно. Для нас это не стало неожиданностью. Ни в коем случае.  Плюс им гол добавил психологической уверенности. И действительно «Динамо» после перерыва играло по-другому. Выровняли игру, – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».

Будет обновлено*

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче 14 тура чемпионата Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гуренко о спорте с арбитром в перерыве: «Судья не понимает. Он выбрал не ту профессию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика