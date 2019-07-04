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Криушенко об идее пригласить белорусские клубы в РПЛ: «Это нам это не нужно. Будет неправильно куда-то уходить и разрушать то, что мы по крупицам созидаем»
05.07.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением об идее пригласить в чемпионат России белорусские команды.
– Сейчас ходят разговоры о том, что белорусские клубы ждут в РПЛ. Как реагировать? Нужно ли нам что-то подобное? Вот болельщики сегодня высказывали свое мнение. (Баннер про то, что «РПЛ нам не нужно» – прим. Tribuna.com)
– Поддержу болельщиков. На данном этапе нам это не нужно. У нас есть свой чемпионат. Я считаю, что для нас он достаточно хорошего уровня. А уходить куда-то, разрушать то, что мы по крупицам созидаем – это будет неправильно, – сказал Криушенко в эфире
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Криушенко об идее пригласить белорусские клубы в РПЛ: «Это нам это не нужно. Будет неправильно куда-то уходить и разрушать то, что мы по крупицам созидаем»
Бывший главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением об идее пригласить в чемпионат России белорусские команды.
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