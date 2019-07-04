Бага о нецензурных кричалках фанатов «Динамо»: «Конечно слышу это. Хотят они, а получается, что мы их»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с минским «Динамо (2:1) поделился мнением о матерных кричалках фанатов соперника.

«Вы знаете, я, конечно, это слышу. Насколько я замечаю с бровки, такая мода перекочевала и на другие города. Скажу так: эти фразы звучат уже 15 лет. Хотят они, но получается, что их. Самое красивое – табло и таблица. Говорить можно все, что хочешь. Хотят они, но получается, что их. Я очень спокойно к этому отношусь. Единственное, мои [родные] сегодня собирались на стадион. Если вечером доченька мне что-нибудь расскажет, думаю, будет не очень хорошо», – сказал Бага, передает корреспондент Tribuna.com.

Скорее всего, тренер имел ввиду нецензурные кричалки фанатов «Динамо», которые звучат как: «##### БАТЭ».