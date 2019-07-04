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Алексей Бага: «Свист в адрес Драгуна? Он чересчур много повидал в своей жизни, чтобы на все это реагировать»
05.07.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с минским
– В последнее время в матчах с «Динамо» звучит много оскорблений в адрес Стаса Драгуна. Вы не замечали, как они на него влияют?
– Такие переходы – это нормальное явление в европейском спорте. Тебя могут обменять, продать, ты сам можешь подписать контракт.
Что касается Стаса, он чересчур опытный парень, чересчур много повидал в своей жизни, чтобы на все это реагировать. Сегодня он все 90 минут до последнего хотел забить гол и отдал себя команде, не обращая внимания на эмоции, отмашки и какую-то грязь. За это перед ним можно снять шляпу. Он большой профессионал, – сказал Бага.
«Динамо» Минск – БАТЭ. Фанаты хозяев освистывают Драгуна и скандируют «ш###а»
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Алексей Бага: «Свист в адрес Драгуна? Он чересчур много повидал в своей жизни, чтобы на все это реагировать»
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