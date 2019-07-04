«Барселона» представила де Йонга. Игрок поцеловал эмблему клуба

Источник материала: Tribuna.com

В Барселоне состоялась презентация полузащитника Френки де Йонга.

Новичок «Барселоны» показался перед болельщиками и медиа на «Камп Ноу».

Де Йонг поцеловал эмблему клуба на презентации.

Сегодня голландский футболист официально завершил переход из «Аякса» в «Барселону».

Сумма трансфера составила 75 миллионов евро + 11 миллионов в виде возможных бонусов.