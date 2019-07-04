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«Барселона» представила де Йонга. Игрок поцеловал эмблему клуба
05.07.2019 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Барселоне состоялась презентация полузащитника Френки де Йонга.
Новичок «Барселоны» показался перед болельщиками и медиа на «Камп Ноу».
Де Йонг поцеловал эмблему клуба на презентации.
Сегодня голландский футболист официально завершил переход из «Аякса» в «Барселону».
Сумма трансфера составила 75 миллионов евро + 11 миллионов в виде возможных бонусов.
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