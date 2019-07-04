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Сергей Гуренко: «Моя желтая карточка? Я ее получил за то, что арбитр не умеет судить»
05.07.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с БАТЭ (1:2) прокомментировал эпизод со спором с арбитром Андреем Василевичем в перерыве встречи.
– Вы на себе ощутили действие новых правил. Все-таки за что
– Я получил за то, что арбитр не умеет судить. Если такие простые эпизоды он почему-то всегда трактует в одну сторону. Когда игрок чисто отбирает мяч, он берет и... Ну это же вообще... Идет единоборство, наш игрок вверху – толчок в спину, но свистка нет. Таких эпизодов было много. По мне, это, конечно. А потом во втором тайме меняется.
– Видимо, вы повлияли.
– Я? Ребята, я ни на что не влияю. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Если он арбитр, нужно судить и правильно трактовать эпизоды. Бардак, – приводит слова Гуренко корреспондент Tribuna.com.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с БАТЭ (1:2) прокомментировал эпизод со спором с арбитром Андреем Василевичем в перерыве встречи.
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