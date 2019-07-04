Сергей Гуренко: «Моя желтая карточка? Я ее получил за то, что арбитр не умеет судить»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с БАТЭ (1:2) прокомментировал эпизод со спором с арбитром Андреем Василевичем в перерыве встречи.

– Вы на себе ощутили действие новых правил. Все-таки за что получили желтую карточку ?

– Я получил за то, что арбитр не умеет судить. Если такие простые эпизоды он почему-то всегда трактует в одну сторону. Когда игрок чисто отбирает мяч, он берет и... Ну это же вообще... Идет единоборство, наш игрок вверху – толчок в спину, но свистка нет. Таких эпизодов было много. По мне, это, конечно. А потом во втором тайме меняется.

– Видимо, вы повлияли.

– Я? Ребята, я ни на что не влияю. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Если он арбитр, нужно судить и правильно трактовать эпизоды. Бардак, – приводит слова Гуренко корреспондент Tribuna.com.

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Гуренко о споре с арбитром в перерыве: «Судья не понимает. Он выбрал не ту профессию»