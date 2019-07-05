Егор Филипенко: «Нынешнее «Динамо» – это не та команда, которая была, к примеру, в прошлом году»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко прокомментировал гостевую победу над минским «Динамо» (2:1) в 14 туре чемпионата страны.



- Тяжелая, но победа. Думаю, если бы смогли воспользоваться шансами, которые были в первом тайме, то вторая половина была бы не такая нервная. Хорошо, что удалось забить второй и забрать важные три очка.

- С первых минут БАТЭ не форсировал события, а давил «Динамо» позиционно. Была такая тактика?

– Мы постепенно наращивали давление на соперника, а забив более раскрепостились и еще до перерыва имели возможности увеличить счет, но, к сожалению, не смоли ими воспользоваться.

- Матч против «Динамо» – это все еще отдельная история?

– У нас сейчас такая ситуация, что каждый матч принципиальный. В прошлые годы, когда мы имели преимущество, то именно игра против минского «Динамо» рассматривалась особняков. А сейчас для нас все одинаковые: за победу против любого соперника дают те же 3 балла.

- Статусный матч, которых у нас в чемпионате не так уж и много, полезен в качестве разминки перед стартом в Лиге чемпионов?

– Да. Конечно, сыграть такой матч неплохо. Но, откровенно говоря, нынешнее «Динамо» – это не та команда, которая была, к примеру, в прошлом году. Поэтому расценивать сегодняшнюю игру, как полноценную проверку боем перед «Пястом» ... Не знаю. Все матчи являются своего рода подготовкой к следующему.

- Сложилось впечатление, что БАТЭ на классе додавил молодых соперников. Согласитесь?

– Не знаю. В концовке второго тайма мы просто увеличили давление и сразу же забили. Класс или нет? Мне сказать тяжело. Думаю, что на одном классе в чемпионате теперь никого не обыграешь, – сказал Филипенко.