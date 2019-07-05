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Кубок Африки. 1/8 финала. Египет – ЮАР, Нигерия против Камеруна
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Источник материала:
Tribuna.com
В Египте стартует плей-офф Кубка Африки-2019.
Сенегал Мане сыграет с Угандой, Нигерия встретится с Камеруном, Египет Салаха – с ЮАР, Кот-д’Ивуар против Мали, а Гана сыграет с Тунисом.
Кубок Африки
Плей-офф
1/8 финала
- Дата проведения
-
5 июля, 19.00, «Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium)»
- Голы:
-
0:1 –
53 Адилью,
1:1 –
75 Эн-Несири.
Марокко –
Буну, Саисс, да Кошта, Хакими, Бельханда (Буфаль, 59), Буссуфа, Эль-Ахмади (Фажр, 107), Зиеш, Амрабат (Идрисси, 88), Дирар (Мазрауи, 74), Эн-Несири.
Бенин –
Аллагбе, Адилью, Вердон, Аденон, Имору, Сессеньон, Адеоти, Доссу (Анаан, 87), Сейбу, Суку (Джигла, 69), Поте (Д'Альмеда, 108).
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
1:2,
1:3,
1:4.
- Предупреждения:
-
Аденон
(41), Суку
(51), Идрисси
(90), Эль-Ахмади
(100), Сейбу
(105), Анаан
(106).
- Удаление:
-
Аденон
(97).
- Дата проведения
-
5 июля, 22.00, «Cairo International Stadium»
- Гол:
-
0:1 –
15 Мане.
Уганда –
Оньянго, Валусимби, Мугаби, Джууко, Мийя, Аучо (Катерегга, 77), Вассва (Аваньи, 18), Азира, Кадду (Кьямбадде, 57), Окви, Абду.
Сенегал –
Гомис, Кулибали, Гассама, Сабали, Куяте, Ндиайе, Гуйе, Мане, Севе (Диатта, 69), Сарр (Кейта Бальде, 81), Ньянг (Дианье, 85).
- Предупреждения:
-
Оньянго
(5), Окви
(8), Ндиайе
(11), Аучо
(31), Кулибали
(70).
- Дата проведения
-
6 июля, 19.00, «Alexandria Stadium»
- Дата проведения
-
6 июля, 22.00, «Cairo International Stadium»
- Дата проведения
-
7 июля, 19.00, «Alexandria Stadium»
- Дата проведения
-
7 июля, 22.00, «30 June Air Defence Stadium»
- Дата проведения
-
8 июля, 19.00, «As-Suwais Stadium»
- Дата проведения
-
8 июля, 22.00, «Ismailia Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика Кубка Африки
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В Египте стартует плей-офф Кубка Африки-2019.
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