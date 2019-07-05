ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок Африки. 1/8 финала. Египет – ЮАР, Нигерия против Камеруна

06.07.2019 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В Египте стартует плей-офф Кубка Африки-2019.

Сенегал Мане сыграет с Угандой, Нигерия встретится с Камеруном, Египет Салаха – с ЮАР, Кот-д’Ивуар против Мали, а Гана сыграет с Тунисом.

Кубок Африки

Плей-офф

1/8 финала

Марокко – Бенин 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:4
Дата проведения
5 июля, 19.00, «Al Salam Stadium (Cairo Military Production Stadium)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 53 Адилью, 1:1 – 75 Эн-Несири.
МароккоБуну, Саисс, да Кошта, Хакими, Бельханда (Буфаль, 59), Буссуфа, Эль-Ахмади (Фажр, 107), Зиеш, Амрабат (Идрисси, 88), Дирар (Мазрауи, 74), Эн-Несири.
БенинАллагбе, Адилью, Вердон, Аденон, Имору, Сессеньон, Адеоти, Доссу (Анаан, 87), Сейбу, Суку (Джигла, 69), Поте (Д'Альмеда, 108).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4.
Предупреждения:
Аденон (41), Суку (51), Идрисси (90), Эль-Ахмади (100), Сейбу (105), Анаан (106).
Удаление:
Аденон (97).

 

Уганда – Сенегал 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
5 июля, 22.00, «Cairo International Stadium»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 15 Мане.
УгандаОньянго, Валусимби, Мугаби, Джууко, Мийя, Аучо (Катерегга, 77), Вассва (Аваньи, 18), Азира, Кадду (Кьямбадде, 57), Окви, Абду.
СенегалГомис, Кулибали, Гассама, Сабали, Куяте, Ндиайе, Гуйе, Мане, Севе (Диатта, 69), Сарр (Кейта Бальде, 81), Ньянг (Дианье, 85).
Предупреждения:
Оньянго (5), Окви (8), Ндиайе (11), Аучо (31), Кулибали (70).

 

Нигерия – Камерун
Дата проведения
6 июля, 19.00, «Alexandria Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Египет – ЮАР
Дата проведения
6 июля, 22.00, «Cairo International Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Мадагаскар – ДР Конго
Дата проведения
7 июля, 19.00, «Alexandria Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Алжир – Гвинея
Дата проведения
7 июля, 22.00, «30 June Air Defence Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Мали – Кот-д`Ивуар
Дата проведения
8 июля, 19.00, «As-Suwais Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Гана – Тунис
Дата проведения
8 июля, 22.00, «Ismailia Stadium»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Кубка Африки

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Египте стартует плей-офф Кубка Африки-2019.
 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ: «В случае поступления официального запроса по Дерегаю не стали бы чинить молодому игроку препятствий в карьере»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика