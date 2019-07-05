БАТЭ: «В случае поступления официального запроса по Дерегаю не стали бы чинить молодому игроку препятствий в карьере»

Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ обозначил свою позицию по поводу слов бывшего вратаря дублирующего состава борисовского клуба Евгения Дергая, который утверждает , что не может подписать контракт с другими клубами, так как за него необходимо выплатить компенсацию БАТЭ.

«Евгений Дергай является воспитанником детско-юношеской школы нашего клуба, цвета которого защищал на протяжении нескольких лет в рамках юношеского первенства страны. Затем начал привлекаться в резервную команду, где в 2015-16 годах провел 19 матчей. Покинул стан БАТЭ в марте 2017-го – по истечении срока действия контракта.

Со всей ответственностью заявляем, что с тех пор в адрес нашего клуба не поступало ни одного официального запроса касательно предполагаемой суммы компенсации за Евгения Дергая ни от него самого, ни от его законных представителей, ни от других клубов.

Вместе с тем с уверенностью заявляем, что в случае поступления подобного запроса не стали бы чинить молодому игроку препятствий в карьере. Действительно, регламентирующими документами ФИФА предусмотрено, что сумма компенсации за подготовку игрока при переходе в клуб иной ассоциации может быть востребована его бывшим клубом в период до достижения игроком возраста 23 лет. В некоторых случаях, в зависимости от категории клуба, в который осуществляется переход игрока, размер данной компенсации может оказаться достаточно существенным. Однако вышеуказанные условия не лишают сторон права достигнуть договоренности об итоговой сумме компенсации либо права прежнего клуба полностью отказаться от ее взыскания.

ФК БАТЭ вместе со своими болельщиками станут испытывать только положительные эмоции, если его воспитанники, не пробившиеся в основной состав, сумеют построить максимально успешную карьеру – будь то в Беларуси или за рубежом.

Искренне надеемся, что Евгений Дергай позволил себе не самые корректные формулировки исключительно по незнанию, по причине нехватки информации. И уверяем: наш клуб никогда не воздвигнет барьеров для молодежи в деле ее дальнейшего развития!» – говорится в заявлении клуба.

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