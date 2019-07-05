«Слован» должен Занковцу 75 000 евро

Источник материала: Tribuna.com

Поскольку «Слован» принял решение покинуть КХЛ и вернуться в чемпионат Словакии, клубу из Братиславы нужно до 1 августа погасить долги перед бывшими игроками и тренерами. Общая сумма долга около 3 миллионов евро.

Ждут погашений долгов 60 хоккеистов клуба. Также «Слован» должен и белорусскому тренеру Эдуарду Занковцу, который возглавлял команду в сезоне-2017/18, 75 тысяч евро.

Руководство команды предлагает игрокам и тренерам подписать примирение и согласиться на выплату части средств в рассрочку, но данная схема многих не устраивает.