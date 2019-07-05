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«Слован» должен Занковцу 75 000 евро

06.07.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Поскольку «Слован» принял решение покинуть КХЛ и вернуться в чемпионат Словакии, клубу из Братиславы нужно до 1 августа погасить долги перед бывшими игроками и тренерами. Общая сумма долга около 3 миллионов евро.

Ждут погашений долгов 60 хоккеистов клуба. Также «Слован» должен и белорусскому тренеру Эдуарду Занковцу, который возглавлял команду в сезоне-2017/18, 75 тысяч евро.

Руководство команды предлагает игрокам и тренерам подписать примирение и согласиться на выплату части средств в рассрочку, но данная схема многих не устраивает.

Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.

 
 
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Поскольку «Слован» принял решение покинуть КХЛ и вернуться в чемпионат Словакии, клубу из Братиславы нужно до 1 августа погасить долги перед бывшими игроками и...
 
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