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«Слован» должен Занковцу 75 000 евро
06.07.2019 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Поскольку «Слован» принял решение покинуть КХЛ и вернуться в чемпионат Словакии, клубу из Братиславы нужно до 1 августа погасить долги перед бывшими игроками и тренерами. Общая сумма долга около 3 миллионов евро.
Ждут погашений долгов 60 хоккеистов клуба. Также «Слован» должен и белорусскому тренеру Эдуарду Занковцу, который возглавлял команду в сезоне-2017/18, 75 тысяч евро.
Руководство команды предлагает игрокам и тренерам подписать примирение и согласиться на выплату части средств в рассрочку, но данная схема многих не устраивает.
Уже начали принимать ставки на чемпиона КХЛ-2019/20.
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