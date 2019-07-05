Решение по иску Мингорисполкома к минскому «Динамо» вступило в законную силу

Источник материала: Tribuna.com

Апелляционной инстанцией экономического суда города Минска рассмотрены жалобы ООО «Трайпл» и ООО «Раковский бровар» на решение первой инстанции об удовлетворении заявленных исковых требований Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к закрытому акционерному обществу «Футбольный клуб «Динамо-Минск» о признании недействительным решения о выпуске акций.

2 июля постановлением апелляционной инстанции экономического суда города Минска решение от 22 мая 2019 года по иску Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск» о признании недействительным решения собрания учредителей ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск» об утверждении решения о выпуске акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск» оформленного протоколом собрания учредителей от 09.12.1999 №10 оставлено без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу. Таким образом, со 2 июля собственником клуба является Мингорисполком.