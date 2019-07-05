Мэр Минска Сивак: «Пока «Динамо» – это коммунальная собственность. Гуцериев? Мне пока неизвестны какие-то планы»

Источник материала: Tribuna.com

Мэр Минска Анатолий Сивак поделился мнением о будущем «Динамо».

– Какое будущее у минского «Динамо»?

– Пока ничего не могу сказать. Я первый раз смотрю на команду. Судя по игре, перспективы такие…

– Недавно была информация, что боссом станет российский олигарх Гуцериев.

– Пока «Динамо» – это коммунальная собственность.

– То есть про россиянина – слух?

– Мне пока неизвестны какие-то планы.

– Какой сейчас бюджет у «Динамо»? Он позволяет решать задачи?

– Клуб фактически только вчера появился у нас в управлении после всех апелляций. И пока мы как владельцы бюджет еще не формировали. До этого решали проблемы, которые накопились. Задолженности по зарплате, например. Сейчас нужно выстроить финансовую модель. Специалисты думают, а потом докладывают.

– Футбол вы смотрите с генеральным и спортивным директорами «Динамо». А с командой общались?

– Я же сказал, что только вчера апелляционный суд был. До его решения я не имел морального права проявлять определенный интерес, – сказал Сивак.

Мэр Минска – о Гуцериеве, Базанов – о нашем клубе в РПЛ, Дубайич – о пенальти, Зубович – о пихаче. Вот что говорили на класико