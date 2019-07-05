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Мэр Минска Сивак: «Пока «Динамо» – это коммунальная собственность. Гуцериев? Мне пока неизвестны какие-то планы»
06.07.2019 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мэр Минска Анатолий Сивак поделился мнением о будущем «Динамо».
– Какое будущее у минского «Динамо»?
– Пока ничего не могу сказать. Я первый раз смотрю на команду. Судя по игре, перспективы такие…
– Недавно была информация, что боссом станет российский олигарх Гуцериев.
– Пока «Динамо» – это коммунальная собственность.
– То есть про россиянина – слух?
– Мне пока неизвестны какие-то планы.
– Какой сейчас бюджет у «Динамо»? Он позволяет решать задачи?
– Клуб фактически только вчера появился у нас в управлении после всех апелляций. И пока мы как владельцы бюджет еще не формировали. До этого решали проблемы, которые накопились. Задолженности по зарплате, например. Сейчас нужно выстроить финансовую модель. Специалисты думают, а потом докладывают.
– Футбол вы смотрите с генеральным и спортивным директорами «Динамо». А с командой общались?
– Я же сказал, что только вчера апелляционный суд был. До его решения я не имел морального права проявлять определенный интерес, – сказал Сивак.
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Мэр Минска Сивак: «Пока «Динамо» – это коммунальная собственность. Гуцериев? Мне пока неизвестны какие-то планы»
Мэр Минска Анатолий Сивак поделился мнением о будущем «Динамо».
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