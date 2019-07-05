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Геннадий Давыдько: «Великолепный праздник Европейских игр закончился. Все довольны, но профильные интернет-СМИ пытаются разжечь недовольство»
06.07.2019 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель РОО «Белая Русь», ведущий программы «Клуб редакторов» на канале «Беларусь 1» Геннадий Давыдько считает, что Имидж страны стоит больше, чем было потрачено на проведение II Европейских игр.
«Великолепный праздник закончился. Довольны спортсмены, болельщики, жители. Но при этом профильные интернет-СМИ пытаются разжечь недовольство. Расследование одного оппозиционного ресурса показало, что можно было бы сделать за те деньги, которые потратили на проведение II Европейских игр. И приводятся конкретные примеры. А сколько стоят имидж, авторитет, уважение, доверие?
Имидж страны стоит дороже. Может быть, благодаря этим Играм вот так опосредованно через разные шестеренки (политические, экономические) можно будет построить, скажем, не десять, а двадцать школ. И потом, возможно, какие-то неприятные политические события в отношении нашей страны не произойдут именно благодаря тому, что были проведены эти Игры. Неужели трудно понимать вот такие простые вещи?» – сказал Давыдько.
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Геннадий Давыдько: «Великолепный праздник Европейских игр закончился. Все довольны, но профильные интернет-СМИ пытаются разжечь недовольство»
Председатель РОО «Белая Русь», ведущий программы «Клуб редакторов» на канале «Беларусь 1» Геннадий Давыдько считает, что Имидж страны стоит больше, чем было...
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