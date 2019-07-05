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Вергейчик отправился в Москву на переговоры по вопросу участия белорусских клубов в РПЛ
06.07.2019 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик отправился в Москву.
Как сообщил председатель федерации Владимир Базанов, Вергейчик посетит Суперкубок России, а также проведет переговоры по вопросам участия белорусских клубов в РПЛ.
Ранее сообщалось, что руководство РПЛ рассматривает варианты расширения лиги за счет клубов соседних стран.
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Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик отправился в Москву.
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