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Вергейчик отправился в Москву на переговоры по вопросу участия белорусских клубов в РПЛ

06.07.2019 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик отправился в Москву.

Как сообщил председатель федерации Владимир Базанов, Вергейчик посетит Суперкубок России, а также проведет переговоры по вопросам участия белорусских клубов в РПЛ.

Ранее сообщалось, что руководство РПЛ рассматривает варианты расширения лиги за счет клубов соседних стран.

Базанов о белорусских клубах в РПЛ: «Смысл какой? Что мы получим, если пойдем?»

 

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик отправился в Москву.
 
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