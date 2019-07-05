Сивак о том, что у двух клубов не может быть один собственник: «У меня не было времени сидеть и подробно изучать документы и пункты регламента»

Источник материала: Tribuna.com

Мэр Минска Анатолий Сивак отметил, что пока не вникал в особенности регламента АБФФ.

– На данный момент основной акционер «Динамо» — город. Из этого и исходим.

- А как тогда быть с ФК «Минск», собственником которого является город?

– А разве должно быть иначе? «Минск», насколько я помню, — государственное учреждение. «Динамо» — акционерное общество. Не вижу противоречий.

- Однако в регламенте федерации сказано, что у двух клубов не может быть один собственник.

– У меня не было времени сидеть и подробно изучать документы и пункты регламента. На первом этапе ситуация на данный момент такая. «Динамо» шло ко дну, клуб прекратили финансировать. И хорошо, что мы начали вовремя им заниматься, – сказал Сивак.