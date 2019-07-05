|
Сивак о том, что у двух клубов не может быть один собственник: «У меня не было времени сидеть и подробно изучать документы и пункты регламента»
06.07.2019 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мэр Минска Анатолий Сивак отметил, что пока не вникал в особенности регламента АБФФ.
– На данный момент основной акционер «Динамо» — город. Из этого и исходим.
- А как тогда быть с ФК «Минск», собственником которого является город?
– А разве должно быть иначе? «Минск», насколько я помню, — государственное учреждение. «Динамо» — акционерное общество. Не вижу противоречий.
- Однако в регламенте федерации сказано, что у двух клубов не может быть один собственник.
– У меня не было времени сидеть и подробно изучать документы и пункты регламента. На первом этапе ситуация на данный момент такая. «Динамо» шло ко дну, клуб прекратили финансировать. И хорошо, что мы начали вовремя им заниматься, – сказал Сивак.
Финал Кубка Америки: обе забьют и победит Бразилия – 4!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)