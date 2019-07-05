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«Спартак» объявил об уходе Боккетти

06.07.2019 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Сальваторе Боккетти покидает «Спартак».

Московский клуб и 32-летний итальянец достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

Боккетти играл за «Спартак» с 2013 года. Он перешел из «Рубина» и выиграл с москвичами чемпионат и Суперкубок России.

Сообщалось, что Боккетти перейдет в «Верону». Он хотел получить от «Спартака» около 1,2 млн евро.

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«Спартак» объявил об уходе Боккетти

 
 
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Защитник Сальваторе Боккетти покидает «Спартак».
 
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