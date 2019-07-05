«Спартак» объявил об уходе Боккетти

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Сальваторе Боккетти покидает .

Московский клуб и 32-летний итальянец достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

Боккетти играл за «Спартак» с 2013 года. Он перешел из «Рубина» и выиграл с москвичами чемпионат и Суперкубок России.

Сообщалось, что Боккетти перейдет в «Верону». Он хотел получить от «Спартака» около 1,2 млн евро .