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«Спартак» объявил об уходе Боккетти
06.07.2019 14:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Сальваторе Боккетти покидает
Московский клуб и 32-летний итальянец достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон.
Боккетти играл за «Спартак» с 2013 года. Он перешел из «Рубина» и выиграл с москвичами чемпионат и Суперкубок России.
Сообщалось, что Боккетти
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Защитник Сальваторе Боккетти покидает «Спартак».
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