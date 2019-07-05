РПЛ обсудила взаимодействие между лигами на территории ЕАЭС с представителями Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана

Источник материала: Tribuna.com

РПЛ провела встречу с рядом руководителей лиг из стран Евразийского экономического союза.

Руководство РПЛ пообщалось с представителями профессиональных лиг и федераций Казахстана и Кыргызстана, а также Беларуси и Армении.

На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС.





Фото: твиттер РПЛ