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РПЛ обсудила взаимодействие между лигами на территории ЕАЭС с представителями Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана

06.07.2019 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

РПЛ провела встречу с рядом руководителей лиг из стран Евразийского экономического союза.

Руководство РПЛ пообщалось с представителями профессиональных лиг и федераций Казахстана и Кыргызстана, а также Беларуси и Армении.

На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС.

РПЛ обсудила взаимодействие между лигами на территории ЕАЭС с представителями Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана

Фото: твиттер РПЛ

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РПЛ обсудила взаимодействие между лигами на территории ЕАЭС с представителями Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана

 
 
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РПЛ провела встречу с рядом руководителей лиг из стран Евразийского экономического союза.
 
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