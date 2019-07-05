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РПЛ обсудила взаимодействие между лигами на территории ЕАЭС с представителями Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана
06.07.2019 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
РПЛ провела встречу с рядом руководителей лиг из стран Евразийского экономического союза.
Руководство РПЛ пообщалось с представителями профессиональных лиг и федераций Казахстана и Кыргызстана, а также Беларуси и Армении.
На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС.
Фото: твиттер РПЛ
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РПЛ обсудила взаимодействие между лигами на территории ЕАЭС с представителями Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана
РПЛ провела встречу с рядом руководителей лиг из стран Евразийского экономического союза.
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