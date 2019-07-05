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Фоньини во время матча «Уимблдона»: «Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась»
06.07.2019 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Итальянец Фабио Фоньини, в третьем круге «Уимблдона» проигрывающий Теннису Сандгрену, во время матча остался недоволен тем, что его поставили играть на Корт №14.
«Разве тут можно играть? Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась. Вот бы тут бомба взорвалась».
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Итальянец Фабио Фоньини, в третьем круге «Уимблдона» проигрывающий Теннису Сандгрену, во время матча остался недоволен тем, что его поставили играть на Корт №14.
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