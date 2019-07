Фоньини во время матча «Уимблдона»: «Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась»

Источник материала: Tribuna.com

Итальянец Фабио Фоньини, в третьем круге «Уимблдона» проигрывающий Теннису Сандгрену, во время матча остался недоволен тем, что его поставили играть на Корт №14.

«Разве тут можно играть? Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась. Вот бы тут бомба взорвалась».