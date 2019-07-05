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Албанец Лулаку может перейти в «Шахтер»
06.07.2019 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Албанский форвард Аздрен Лулаку может перейти в «Шахтер». Игрок прибыл в Солигорск и с трибун наблюдает за матчем «горняков» против «Минска». Видео он выложил в
Также нападающий подписался на аккаунт «Шахтера» в Instagram.
31-летний Лулаку провел сезон 2018/19 в румынской «Астре» из элитного дивизиона, где за 34 матча забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач, однако расстался с клубом.
Подробную статистику форварда смотрите
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Албанский форвард Аздрен Лулаку может перейти в «Шахтер».
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