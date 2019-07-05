Албанец Лулаку может перейти в «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

Албанский форвард Аздрен Лулаку может перейти в «Шахтер». Игрок прибыл в Солигорск и с трибун наблюдает за матчем «горняков» против «Минска». Видео он выложил в сторис .

Также нападающий подписался на аккаунт «Шахтера» в Instagram.

31-летний Лулаку провел сезон 2018/19 в румынской «Астре» из элитного дивизиона, где за 34 матча забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач, однако расстался с клубом.

Подробную статистику форварда смотрите здесь .