Юношеский чемпионат Беларуси завершился скандалом. Накануне финала АБФФ изменила регламент

Источник материала: Tribuna.com

Скандалом завершилось юношеское первенство Беларуси по футболу среди команд 2004 года рождения. Несмотря на все сыгранные матчи финального мини-турнира между «Минском», РЦОР БГУ и «Динамо Брест» так до конца и не ясно, кто же стал чемпионом.

Перед заключительным днем чемпионата турнирная таблица финального мини-турнира выглядела следующим образом:

РЦОР БГУ – 4 очка (2 игры)

«Минск» – 2 очка (1 игра)

«Динамо Брест» – 0 очков (1 игра)

Встреча «Минск» – РЦОР БГУ, проходившая 2 июля завершилась победой горожан в серии послематчевых пенальти 7:6 (основное время 0:0). Согласно документу №031/юп1819 от 27 июня 2019 года, который был разослан клубам-участникам мини-турнира «Минск» в той игре заработал 2 очка, РЦОР БГУ – 1 очко.

«Сегодня в матче с брестским «Динамо» минчан устраивала победа с любым счетом. Однако, перед игрой по трибунам поползли слухи, что накануне собиралось бюро исполкома АБФФ на котором было принято решение дополнить вышеупомянутый документ. Согласно этому решению, «Минск» уже не устраивала победа с любым счетом, необходимо было побеждать с разницей в 2 мяча и более.

Уже к перерыву «Минск» вел 2:0 благодаря голам Ивана Грудько и Павла Ивашина, владел инициативой и решительно был настроен довести дело до убедительной победы. Но после перерыва брестчан как подменили. Команда побежала вперед словно это ей необходимо было выиграть во что бы то ни стало. Такого напора оборона горожан выдержать не смогла. Гол назревал и он случился. Матвей Михайрин реализовал пенальти на 62-й минуте. В дальнейшем Брест имел преимущество и мог сравнивать счет, но не сумел дожать более опытного соперника.

Матч так и завершился со счетом 2:1. Этот результат выводил в чемпионы РЦОР БГУ. Конечно же, ребята и их родители радовались на трибунах всему произошедшему. В стане «Минска» напротив царило полное непонимание — как могло так случится, что регламент чемпионата был изменен накануне заключительного матча.

Руководство горожан, пришедшее на игру, недоумевало, кому в АБФФ могла прийти мысль, принять такое решение не согласовывая с клубами, да еще и за день до решающего матча. Разумеется, ни в какой церемонии награждения «Минск» участвовать не собирался. Ее по какой-то причине вообще не стали проводить», – сообщает сайт footbik.by .

Пока неизвестно, как теперь распределятся итоговые места и кому в итоге достанутся золотые медали.

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