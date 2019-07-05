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«Витебск» – «Динамо» Брест. Хобленко, Лаптев и Савицкий сыграют с первых минут
06.07.2019 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы «Витебска» и брестского «Динамо» на матч 14 тура чемпионата Беларуси.
«Витебск»: Гущенко, Скитов к, Вандерсон, Печенин, Козлов, Матвеенко, Хубутия, Чалов, Карамушка, Старгородский, Золотов.
Запасные: Журов, Клопоцкий, Фещук, Федосов, Волков, Рыжков, Нурисов.
«Динамо»: Гутор, Дуарти, Катсикас, Веретило, Павловец, Хобленко, Милевский, Кисляк, Нойок Лаптев, Савицкий.
Запасные: Павлюченко, Кики, Бабаво, Полховский, Никифоренко, Юзепчук, Иванов.
Матч начнется в 20.45.
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Стали известны составы «Витебска» и брестского «Динамо» на матч 14 тура чемпионата Беларуси.
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