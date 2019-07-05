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Уимблдон. Пары. Соболенко и Мертенс, Азаренко и Барти вышли в третий круг

06.07.2019 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге парного «Уимблдона» Эшли Барти и Виктория Азаренко обыграли Тамару Зиданшек и Ребекку Петерсон.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия)  Ребекка Петерсон (Швеция) / Тамара Зиданшек (Словения)
6:2|6:3
Дата проведения
6 июля, 21.13
Онлайн матча

 

Су-Вэй Се (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия)  Виктория Голубич (Швейцария) / Екатерина Александрова (Россия)
6:2|6:2
Дата проведения
6 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Яфань Ван (Китай) / Анна Блинкова (Россия)  Айла Томлянович (Австралия) / Мария Саккари (Греция)
6:1|6:4
Дата проведения
6 июля, 13.10
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь)  Александра Крунич (Сербия) / Суко Аояма (Япония)
6:7|7:5|6:4
Дата проведения
5 июля, 16.01
Онлайн матча

 

Фредерик Нильсен (Дания) / Робин Хаасе (Голландия)  Кеннет Скупски (Великобритания) / Джон-Патрик Смит (Австралия)
7:6|7:6|7:6
Дата проведения
5 июля, 13.12
Онлайн матча

 

Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция)  Элисон Риск (США) / Дженнифер Брэди (США)
6:2|6:2
Дата проведения
6 июля, 20.18
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия)  Леся Цуренко (Украина) / Александра Саснович (Беларусь)
4:1
Дата проведения
5 июля, 15.28
Онлайн матча

 

Бетани Маттек-Сэндс (США) / Даниэль Коллинс (США)  Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай)
4:6|6:2|6:3
Дата проведения
6 июля, 15.45
Онлайн матча

 

Сайсай Чжэн (Китай) / Дуань Ин-Ин (Китай)  Рената Ворачова (Чехия) / Макото Ниномия (Япония)
5:7|6:4|6:1
Дата проведения
5 июля, 13.13
Онлайн матча

 

Абигайль Спирс (США) / Надежда Киченок (Украина)  Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция)
6:3|6:3
Дата проведения
5 июля, 13.13
Онлайн матча

 

Квета Пешке (Чехия) / Николь Меличар (США)  Гильяна Олмос (Мексика) / Дезире Кравчук (США)
6:4|6:4
Дата проведения
5 июля, 13.13
Онлайн матча

 

Ифань Сюй (Китай) / Габриэла Дабровски (Канада)  Арина Родионова (Австралия) / Катерина Козлова (Украина)
6:2|6:1
Дата проведения
5 июля, 16.28
Онлайн матча

 

Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Латиша Чжань (Тайвань)  Элисон ван Эйтванк (Бельгия) / Грет Миннен (Бельгия)
6:2|6:1
Дата проведения
5 июля, 19.25
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния) / Моника Никулеску (Румыния)  Синьюнь Хань (Китай) / Оксана Калашникова (Грузия)
6:3|3:6|6:0
Дата проведения
6 июля, 13.12
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия) / Ализе Корне (Франция)  Сорана Кырстя (Румыния) / Галина Воскобоева (Казахстан)
6:4|6:3
Дата проведения
6 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Лаура Зигемунд (Германия) / Анна-Лена Фридсам (Германия)  Рейчел Атаво (Копс-Джонс) (США) / Людмила Киченок (Украина)
2:6|6:4|6:0
Дата проведения
6 июля, 14.28
Онлайн матча

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Во втором круге парного «Уимблдона» Эшли Барти и Виктория Азаренко обыграли Тамару Зиданшек и Ребекку Петерсон.
 
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