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Уимблдон. Пары. Соболенко и Мертенс, Азаренко и Барти вышли в третий круг
06.07.2019 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором круге парного «Уимблдона» Эшли Барти и Виктория Азаренко обыграли Тамару Зиданшек и Ребекку Петерсон.
Сетка турнира
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Второй круг
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Во втором круге парного «Уимблдона» Эшли Барти и Виктория Азаренко обыграли Тамару Зиданшек и Ребекку Петерсон.
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