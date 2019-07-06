|
1/2 финала квалификации Лиги наций. Беларусь проиграла Словении
06.07.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мужская сборная Беларуси вышла в полуфинал квалификации Лиги Наций со второго места в подгруппе. Сегодня она провела матч со словенцами, но уступила 1:3.
Полуфинал Лиги наций
Квалификация
Мужчины
Словения – Беларусь – 3:1 (21:25, 27:25, 25:20, 25:18)
6 июля, 21.30
Куба – Турция – 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 20:25, 15:12)
Прямой эфир: «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Беларуси вышла в полуфинал квалификации Лиги Наций со второго места в подгруппе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)