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1/2 финала квалификации Лиги наций. Беларусь проиграла Словении

06.07.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Мужская сборная Беларуси вышла в полуфинал квалификации Лиги Наций со второго места в подгруппе. Сегодня она провела матч со словенцами, но уступила 1:3.

Полуфинал Лиги наций

Квалификация

Мужчины

Словения – Беларусь – 3:1 (21:25, 27:25, 25:20, 25:18)

6 июля, 21.30

Куба – Турция – 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 20:25, 15:12)

Прямой эфир: «Беларусь 5».

 
 
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Мужская сборная Беларуси вышла в полуфинал квалификации Лиги Наций со второго места в подгруппе.
 
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