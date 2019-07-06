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Личка о победе над «Витебском»: «В перерыве сказал, что команда, которая забьет первый гол, выиграет. И нам повезло забить и победить»

06.07.2019 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Витебском» (1:0) в матче 14 тура чемпионата Беларуси.

– Для нас очень важна победа, ведь мы знаем, что «Витебск» очень хорошая команда, которая умеет играть с мячом. Здесь всем соперникам очень сложно добиться хорошего результата. Я сказал в перерыве подопечным, что команда, которая забьет первый гол, выиграет встречу. И нам повезло забить этот мяч, и выиграть.

Я очень счастлив, что мы выиграли 1:0. Но игра могла завершится и с другим результатом, забей «Витебск» свои моменты. Желаю «Витебску» в еврокубках пройти как можно дальше, думаю, у них есть возможность дойти до третьего круга квалификации. А потом жеребьевка, и уже как повезет. Я очень счастливый, что мы выиграли 1:0.

– Кого бы выделили в команде соперника?

– У них очень хороший вратарь, бразилец №5 (Вандерсон), Печенин мне нравится тоже, правый защитник и капитан (Скитов), который показывает характер и борется за каждым мячом, еще – Матвеенко. А вообще, «Витебск» не находится на своем месте в турнирной таблице.

– Идет ли на пользу, что «Динамо» не играет в еврокубках, а может сосредоточиться на чемпионате?

– Для меня жаль, что мы не будем играть в еврокубках. Потому что каждая игра – это хорошая практика. Можно провести очень хорошую тренировку, но это не даст необходимую игровую практику. Для «Витебска» и других белорусских команд играть в еврокубках – это супер. Вначале «Витебск» будет играть с командой из Финляндии, пойдет в следующий круг встретится с командой из Польши. Это большая польза и клубу, и тренеру и игрокам. Поэтому я бы хотел быть сейчас на месте тренера «Витебска, и играть в четверг, – сказал Личка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Витебском» (1:0) в матче 14 тура чемпионата Беларуси.
 
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