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Генменеджер «Динамо» о перелете в Витебск: «Гордимся, что мы стали первым футбольным десантом в истории белорусского чемпионата. Атакуем с неба вместе с «Белавиа»

06.07.2019 23:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал перелет команды на матч чемпионата Беларуси с «Витебском».

– Сегодня мы добирались на игру чемпионата впервые по воздуху. В начале года, когда мы подписывали с нашим титульным партнером компанией «Белавиа» соглашение, мы оба заявляли, что мы – «Динамо», мы – летаем. И вот сегодня в Витебск мы прилетели. Витебск – это наш самый дальний выезд. Расстояние более 600 километров. Как правило, дорога у ребят занимает 8-9 часов.  Благодаря нашему партнеру, и за это им отдельное спасибо, дорога заняла в восемь раз меньше – 1 час. Поэтому хотелось бы сказать еще раз огромное спасибо нашим партнерам – авиакомпании «Белавиа» за то, что позволили с комфортом, сохранив силы добраться на очередной матч чемпионата. Мы конечно же гордимся, что мы стали первым футбольным десантом в истории белорусского чемпионата. Атакуем с неба вместе с «Белавиа», – сказал Краснобаев в эфире «Динамо ТВ».

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что брестчане полетят на игру в Витебск.

 
Теги: Витебск
 
 
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Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал перелет команды на матч чемпионата Беларуси с «Витебском».
 
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