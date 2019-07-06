Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Гари Медель удалены с поля в матче за 3-е место Кубка Америки Аргентина – Чили (2:1).

На 37-й минуте матча между игроками произошла стычка: они несколько раз толкнули друг друга грудью. Парагвайский судья Марио Диас де Вивар показал футболистам по красной карточке и оставил решение в силе после обращения к VAR.

Это вторая красная карточка Месси в сборной. Первую он получил в дебютном матче против Венгрии в 2005 году.

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