ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

06.07.2019 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Гари Медель удалены с поля в матче за 3-е место Кубка Америки Аргентина – Чили (2:1).

На 37-й минуте матча между игроками произошла стычка: они несколько раз толкнули друг друга грудью. Парагвайский судья Марио Диас де Вивар показал футболистам по красной карточке и оставил решение в силе после обращения к VAR. 

Это вторая красная карточка Месси в сборной. Первую он получил в дебютном матче против Венгрии в 2005 году.

ВИДЕО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Лионель Месси и полузащитник Гари Медель удалены с поля в матче за 3-е место Кубка Америки Аргентина – Чили (2:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Брестское «Динамо» победило «Витебск» и вернулось на 1-е место в таблице чемпионата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика