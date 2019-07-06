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Брестское «Динамо» победило «Витебск» и вернулось на 1-е место в таблице чемпионата

06.07.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 14 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Витебск» (1:0). На 67-й минуте единственный гол с пенальти провел Дуарте.

Таким образом, команда Марцела Лички набрала 36 очков и вернулась на первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

На второй позиции БАТЭ – 34 очка, у «Шахтера» третье место – 31 очко.

Добавим, что «Динамо» по-прежнему остается единственной командой чемпионата, которая идет без поражений. Всего – 11 побед и 3 ничьи.

В следующем туре Брест примет минское «Динамо». Игра пройдет 14 июля.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В матче 14 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Витебск» (1:0).
 
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