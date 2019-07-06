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Найден город в Италии, в котором время остановилось в 1968 году

06.07.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Города-призраки все чаще привлекают внимание туристов.

Коммуна Поджиореале на Сицилии в последнее время переживает туристический бум — в город-призрак приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.

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Городок на холмах в 61 км от Палермо известен тем, что пережил разрушительное землетрясение в 1968 году. Многие дома пострадали или были разрушены. Местные власти решили их не восстанавливать, посчитав это экономически нецелесообразным.

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Новые дома для жителей городка построили в долине на расстоянии в несколько километров от прежнего центра. А руины стали местной достопримечательностью. Здесь можно увидеть вымощенные булыжником улицы, украшенные роскошными фресками палаццо с кафельными полами из майолики, дворики в арабском стиле.

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Города-призраки все чаще привлекают внимание туристов. Коммуна Поджиореале на Сицилии в последнее время переживает туристический бум — в город-призрак...
 
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