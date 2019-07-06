Коммуна Поджиореале на Сицилии в последнее время переживает туристический бум — в город-призрак приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.
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Найден город в Италии, в котором время остановилось в 1968 году
06.07.2019 — Новости Спорта | Полымя
Источник материала: Полымя
Коммуна Поджиореале на Сицилии в последнее время переживает туристический бум — в город-призрак приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.
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Города-призраки все чаще привлекают внимание туристов. Коммуна Поджиореале на Сицилии в последнее время переживает туристический бум — в город-призрак...
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