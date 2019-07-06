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Лионель Месси: «Коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал. Мы не должны быть частью этого»

07.07.2019 03:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не появился на награждении команды после матча за третье место на Кубке Америки.

«Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал

Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду.

Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии.

Надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, и Перу сможет составить конкуренцию, потому что команда на это способна. Но я вижу, что это будет сложно», – заявил Месси.

Месси не вышел получать медаль на Кубке Америки

 
 
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не появился на награждении команды после матча за третье место на Кубке Америки.
 
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