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Сергей Ясинский: «Победителя должны выявлять футболисты, без участия судей. За игру рукой в ворота Бреста пенальти не был назначен»
07.07.2019 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от брестского «Динамо» в рамках 14 тура чемпионата Беларуси, а также затронул тему судейства в игре.
– Считаю, игра в нашем исполнении была отличной. С точки зрения исполнительского мастерства и самоотдачи. Такие матчи очень нравятся болельщикам. Я считаю, был красивый футбол. Единственное, могу высказать свое личное мнение: победителя должны выявлять футболисты сами, без участия судей. Наверное, я сейчас скажу страшную мысль: но за игру рукой в первом тайме в штрафной «Динамо» Бреста пенальти не был назначено. А за игру рукой в нашей штрафной, он был назначен. Я не ставлю под сомнение правомочность пенальти в наши ворота. Но как-то это немножечко странновато выглядит. А так, я считаю, что Брест – очень хорошая команда, одна из лучших в этом году. У БАТЭ есть очень серьезный конкурент на первую строчку в турнирной таблице.
– Удалось восстановить команду после поражения от БАТЭ?
– Да, футбол был хороший в исполнении нашей команды. Мы дали минимум возможностей сопернику. В основном, это было со стандартов. Но команда из Бреста очень разносторонняя, она умеет атаковать позиционно, бежать в контратаку, здорово играет на стандартах. Не зря они лидеры чемпионата. Просто судьи эти медвежьи услуги оказывают… – сказал Ясинский.
Матч обслуживала судейская бригада Алексея Кульбакова.
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Сергей Ясинский: «Победителя должны выявлять футболисты, без участия судей. За игру рукой в ворота Бреста пенальти не был назначен»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал поражение от брестского «Динамо» в рамках 14 тура чемпионата Беларуси, а также затронул тему судейства...
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