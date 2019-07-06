В Кировске проходит 3-й тур чемпионата Республики Беларусь по пляжному футболу (фоторепортаж)

В Кировске проходит 3-й тур чемпионата Республики Беларусь по пляжному футболу. В первый день прошли 6 матчей. Вот их результаты: «М-Сити» (Мозырь) — «Полесье (Кобрин) — 3:3 (5:3 по пенальти); «Кировск-СДЮШОР» (Кировск) — «Гроднооблспорт» (Гродно) — 2:2 (3:5 — овертайм); «ProDom» (Брест) — «Щучин» (Щучин) — 3:3 (7:6 по пенальти); «Полесье» (Кобрин) — «Кировск-СДЮШОР» (Кировск) — 3:11; «ProDom» (Брест) — «М-Сити» (Мозырь) — 3:1; «Щучин» (Щучин) — «Гроднооблспорт» (Гродно) — 4:8.
На снимках: фрагменты матчей с участием команды «Кировск-СДЮШОР».
Фото Александра ХОХЛОВА.