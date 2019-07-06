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UFC официально анонсировал турнир в Москве 9 ноября

07.07.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

UFC анонсировал третий турнир в России.

Ивент Fight Night пройдет 9 ноября в Москве. На данный момент неизвестно, кто возглавит это событие, а также на каком стадионе оно состоится.

Предыдущие турниры состоялись в Москве (15 сентября 2018-го) и Санкт-Петербурге (20 апреля 2019-го).

 
 
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UFC анонсировал третий турнир в России.
 
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