UFC официально анонсировал турнир в Москве 9 ноября

Источник материала: Tribuna.com

UFC анонсировал третий турнир в России.

Ивент Fight Night пройдет 9 ноября в Москве. На данный момент неизвестно, кто возглавит это событие, а также на каком стадионе оно состоится.

Предыдущие турниры состоялись в Москве (15 сентября 2018-го) и Санкт-Петербурге (20 апреля 2019-го).