Александр Нойок: «Лаптев у нас такой – парень, который никогда не обманывает, не юлит, всегда все говорит в лицо. Очень народный. Всем пихает»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок рассказал об атмосфере в команде и о своей энергии на тренировках.

– Я просто каждый день жизни радуюсь. Тренировка – это праздник. На базе постоянное движение, приезжаешь пораньше, с ребятами общаешься, мы все обсуждаем. Потом идем на поле – обязательно с позитивом. Я в этом смысле немножко эмоциональный. «Динамо» – команда очень разная и по национальностям, и по характерам. Мы и в прошлом году неплохо играли, но немного не хватало атмосферы. Ты не знаешь, как человек привык бежать, как он любит открываться, как разговаривает, как думает. Но в этом году остались практически все лидеры. Точечно усилились. Теперь мы лучше чувствуем друг друга. Результат налицо.

Допустим, Артем Владимирович отмечал, что Дес Лаптев подъехал, создает атмосферу. Денис у нас такой — парень, который никогда не обманывает, не юлит, всегда все говорит в лицо. Очень народный. Всем пихает. Но мы нормально к этому относимся. Это искренность. Вот он заметил вчера что-то в твоих действиях, промолчал, подумал до сегодня, а ты снова что-то не так сделал — ну он и высказал тебе все, припомнив вчерашние «косяки». Не злопамятный – справедливопамятный. Хороший хлопец, – сказал Нойок.