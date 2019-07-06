|
Евробаскет-2019. Женщины. 1/2 финала. Франция выиграла у Великобритании, Испания была сильнее Сербии
07.07.2019 07:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди женских команд Франция победила Великобританию.
Испания сыграет с Сербией.
Чемпионат Европы-2019
Женщины
Латвия-Сербия
Плей-офф
1/2 финала
Франция – Великобритания – 63:56 (12:16, 22:18, 18:12, 11:10)
6 июля. 19.00
Испания – Сербия – 71:66 (21:11, 16:19, 21:20, 13:16)
6 июля. 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Разбираешься в баскетболе?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)