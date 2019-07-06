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Евробаскет-2019. Женщины. 1/2 финала. Франция выиграла у Великобритании, Испания была сильнее Сербии

07.07.2019 07:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди женских команд Франция победила Великобританию.

Испания сыграет с Сербией.

Чемпионат Европы-2019

Женщины

Латвия-Сербия

Плей-офф

1/2 финала

Франция – Великобритания – 63:56 (12:16, 22:18, 18:12, 11:10)

6 июля. 19.00

Испания – Сербия – 71:66 (21:11, 16:19, 21:20, 13:16)

6 июля. 21.30 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Разбираешься в баскетболе?

 
 
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Сегодня в рамках 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди женских команд Франция победила Великобританию.
 
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