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Личка про Ленина и Сталина: «Мне кажется странным, когда правители убивали своих же граждан, а их статуи все еще стоят здесь»

07.07.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Личка про Ленина и Сталина: «Мне кажется странным, когда правители убивали своих же граждан, а их статуи все еще стоят здесь»

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему негативно относится у Ленину и Сталину.

- Тема, которая вызвала большое количество обсуждений, это ваши слова о Ленине и Сталине в интервью TUT.BY, когда вы назвали их негативными особами, которые погубили много людей. Вам кто-нибудь что-нибудь говорил об этом уже после выхода интервью?

– Нет. Это ведь всего лишь моя точка зрения. Если кто-то не согласен – это нормально.

Я уважаю культуру и историю Беларуси, уважаю мнение людей, но ведь на Земле нас 7 миллиардов. Очевидно, что не все придерживаются одной позиции. Мне кажется странным, когда правители убивали своих же граждан буквально ни за что, а их статуи все еще стоят здесь. Если в Беларуси такая ситуация – я уважаю это.

Например, у нас в Чехии 9 мая – это день скорби, когда люди просто вспоминают ужасы войны. Здесь же что-то вроде праздника. Все страны разные, мне это не доставляет каких-то проблем. Я всегда с удовольствием узнаю о культуре и обычаях других людей. Это помогает развиваться, становиться богаче душой, – цитирует Личку программка брестского «Динамо».

 
 
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Личка про Ленина и Сталина: «Мне кажется странным, когда правители убивали своих же граждан, а их статуи все еще стоят здесь» Главный тренер брестского «Динамо»...
 
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