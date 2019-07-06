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UFC 239. Джонс победил Сантоса, Масвидаль нокаутировал Аскрена и другие результаты
07.07.2019 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня ночью в Лас-Вегасе прошел UFC 239, который возглавили два титульных поединка.
Основной кард:
Джон Джонс (25-1) победил Тиаго Сантоса (21-7) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и защитил титул в полутяжелом весе.
Аманда Нуньес (18-4) победила Холли Холм (12-5) техническим нокаутом в первом раунде (хай-кик и удары руками) и сохранила титул в женском легчайшем весе;
Хорхе Масвидаль (34-13) победил Бена Аскрена (19-1) нокаутом на пятой секунде (летящее колено и удары руками);
Ян Блахович (24-8) победил Люка Рокхолда (16-5) нокаутом во втором раунде (удары руками);
Майкл Кьеза (15-4) победил Диего Санчеса (29-12) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26).
Предварительный кард:
Арнольд Аллен (15-1) победил Гилберта Мелендеса (22-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Марлон Вера (16-5-1) победил Ноэлина Эрнандеса (10-3) удушающим приемом во втором раунде (удушение сзади);
Клаудиа Гаделья (17-4) победила Ранду Маркос (9-7-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Сонг Ядонг (15-4) победил Алехандро Переса (21-8-1) нокаутом в первом раунде (удар рукой);
Эдмен Шахбазян (10-0) победил Джека Маршмэна (23-9) удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);
Ченс Ренкаунтр (14-3) победил Исмаила Наурдиева (18-3) единогласным решением судей (29-27, 29-28, 30-27) ;
Джулия Авила (7-1) победила Пэнни Кианзад (11-5) единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-26).
Основной кард – около 5 утра.
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Сегодня ночью в Лас-Вегасе прошел UFC 239, который возглавили два титульных поединка.
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