Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" победили на выезде "Витебск" и сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча 14-го тура в Витебске прошла с небольшим преимуществом брестчан. Реализовать его гости смогли на 67-й минуте игры, когда португальский защитник "Динамо" Денис Дуарте четко исполнил пенальти - 1:0.

Солигорский "Шахтер" на последних минутах у себя дома вырвал волевую победу над футболистами "Минска" - 3:2.

Результаты других встреч: "Энергетик-БГУ" - "Неман" (Гродно) - 2:4, "Динамо" (Минск) - БАТЭ (Борисов) - 1:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Дняпро" (Могилев) - 1:0.

Заключительные мачи 14-го тура состоятся сегодня: "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Слуцк" - "Торпедо" (Минск), "Гомель" - "Городея".

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 36 очков, БАТЭ - 34, "Шахтер" - 31, "Торпедо-БелАЗ" - 27, "Динамо" (Минск) - 25.-0-