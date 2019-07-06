Гризманн уведомил «Атлетико», что выплатит отступные. Это юридическая уловка, чтобы не приступать к тренировкам

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Антуан Гризманн не намерен приступать к тренировкам с «Атлетико».

Мадридский клуб обвинил «Барсу», которая хочет подписать француза, и самого игрока в неуважении, а также вызвал его на предсезонную подготовку.

Предсезонка «Атлетико» стартует сегодня, но 28-летний форвард в расположение команды не прибудет.

Ранее футболист через своих агентов официально сообщил «Атлетико», что заплатит отступные в размере 120 миллионов евро для расторжения контракта.

В связи с тем, что мадридцы получили официальное уведомление от Гризманна о выплате отступных, у него есть законное право не присоединяться к команде для начала подготовки к сезону.

El Mundo Deportivo пишет, что такой ход игрока – это юридическая уловка, позволяющая ему проигнорировать требование «Атлетико», несмотря на то, что на данный момент отступные выплачены еще не были.

У Гризманна есть законное право не появляться на тренировках, но в течение нескольких дней он должен приехать в офис Ла Лиги, чтобы там оформить перевод в размере 120 миллионов евро для расторжения контракта, после чего он сможет заключить договор с другим клубом.

«Атлетико» взбешен тайными переговорами Гризманна и «Барсы». Похоже, трансфер откладывается