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Гризманн уведомил «Атлетико», что выплатит отступные. Это юридическая уловка, чтобы не приступать к тренировкам
07.07.2019 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Антуан Гризманн не намерен приступать к тренировкам с «Атлетико».
Мадридский клуб обвинил «Барсу», которая хочет подписать француза, и самого игрока в неуважении, а также вызвал его на предсезонную подготовку.
Предсезонка «Атлетико» стартует сегодня, но 28-летний форвард в расположение команды не прибудет.
Ранее футболист через своих агентов официально сообщил «Атлетико», что заплатит отступные в размере 120 миллионов евро для расторжения контракта.
В связи с тем, что мадридцы получили официальное уведомление от Гризманна о выплате отступных, у него есть законное право не присоединяться к команде для начала подготовки к сезону.
El Mundo Deportivo пишет, что такой ход игрока – это юридическая уловка, позволяющая ему проигнорировать требование «Атлетико», несмотря на то, что на данный момент отступные выплачены еще не были.
У Гризманна есть законное право не появляться на тренировках, но в течение нескольких дней он должен приехать в офис Ла Лиги, чтобы там оформить перевод в размере 120 миллионов евро для расторжения контракта, после чего он сможет заключить договор с другим клубом.
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Гризманн уведомил «Атлетико», что выплатит отступные. Это юридическая уловка, чтобы не приступать к тренировкам
Нападающий Антуан Гризманн не намерен приступать к тренировкам с «Атлетико».
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