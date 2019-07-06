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Нападающий «Пяста» Пажишек: «У БАТЭ сильная команда, но чемпионат Беларуси, считаю, слабее польского»
07.07.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Пяста» Петр Пажишек поделился ожиданиями от матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против БАТЭ.
– Мы – чемпионы Польши, лучшая команда в Польше. Мы хотим доказать это в Лиге чемпионов.
- БАТЭ фаворит противостояния?
– Можно так сказать, так как у БАТЭ большой опыт выступления в еврокубках, у нас его нет. Думаю, это единственное преимущество борисовчан. Конечно, у БАТЭ сильная команда, но чемпионат Беларуси, считаю, слабее польского. В Беларуси на чемпионство претендуют три команды, в Польше 7, а может и 10 сильных клубов, которые могут бороться за титул.
- Чемпионат Беларуси в разгаре, у БАТЭ хороший график матчей. Это важный фактор или преувеличенный?
Это может стать важным фактором. С другой стороны, БАТЭ провел более десятка матчей, может сказаться усталость, – сказал Пажишек.
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Нападающий «Пяста» Пажишек: «У БАТЭ сильная команда, но чемпионат Беларуси, считаю, слабее польского»
Нападающий «Пяста» Петр Пажишек поделился ожиданиями от матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против БАТЭ.
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