Нападающий «Пяста» Пажишек: «У БАТЭ сильная команда, но чемпионат Беларуси, считаю, слабее польского»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Пяста» Петр Пажишек поделился ожиданиями от матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против БАТЭ.

– Мы – чемпионы Польши, лучшая команда в Польше. Мы хотим доказать это в Лиге чемпионов.

- БАТЭ фаворит противостояния?

– Можно так сказать, так как у БАТЭ большой опыт выступления в еврокубках, у нас его нет. Думаю, это единственное преимущество борисовчан. Конечно, у БАТЭ сильная команда, но чемпионат Беларуси, считаю, слабее польского. В Беларуси на чемпионство претендуют три команды, в Польше 7, а может и 10 сильных клубов, которые могут бороться за титул.

- Чемпионат Беларуси в разгаре, у БАТЭ хороший график матчей. Это важный фактор или преувеличенный?

Это может стать важным фактором. С другой стороны, БАТЭ провел более десятка матчей, может сказаться усталость, – сказал Пажишек.