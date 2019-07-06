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Личка об эпизоде с участием Кики в матче с «Неманом»: «Нужно уважать соперника, потому что в следующий раз это может случиться с нами»

07.07.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка осудил поведение Габи Кики в матче против «Немана».

- Момент, который хотелось бы обсудить задним числом, это набивание мяча Кики на своей половине в концовке матча против «Немана». Учитывая статус дерби, вам не кажется, что это было больше развлечением для болельщиков?

– Нет, я все еще думаю, что это было лишним. Нужно уважать соперника, потому что в следующий раз это может случиться с нами. Как вы бы чувствовали себя, когда при счете 3:0 в пользу оппонента их игрок стал бы набивать мяч возле своей штрафной? Ничего плохого в развлечении болельщиков не вижу, но нужно правильно выбирать момент. Кики выбрал не верно. Болельщикам всегда такое нравится, но со стороны футболиста так поступать не стоило, – сказал Личка.

Марцел Личка: «Многие обсуждали эпизод с участием Кики в матче с «Неманом». Как по мне, это плохой поступок»

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка осудил поведение Габи Кики в матче против «Немана».
 
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