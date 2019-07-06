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Кори Гауфф: «Я так вопила, когда увидела, что мама Бейонсе запостила меня в инстаграме. Надеюсь, она рассказала обо мне своей дочери»

07.07.2019 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

313-я ракетка мира Коко Гауфф в 15 лет вышла в 1/8 финала и стала главной звездой «Уимблдона». Все три ее матча вошли в топ самых популярных трансляций BBC, а третий круг, в котором она ушла с матчболов против Полоны Герцог (2:6, 7:6, 7:5), собрал больше 5 миллионов зрителей и обошел прошлогодний мужской финал.

За первую неделю турнира Гауфф привлекла внимание Мэджика Джонсона, Snoop Dogg, Сэмюэла Л. Джексона и Мишель Обамы и стала на 3500% популярнее в твиттере (с 3 тысяч подписчиков вышла на 106 тысяч и теперь обходит первую ракетку мира Эшли Барти).

После третьего круга Коко еще и выдала волшебную пресс-конференцию, которой покорила окончательно.

– Я просто думала, что на матчболах соперницы должна играть в свой теннис, идти на мяч, а не защищаться. Не знаю... Я просто надеялась, что мяч попал в корт, и была рада, что челлендж показал, что попал.

Чему вы больше рады: тому, что вы выиграли, или тому, что альбом Джейдена Смита вышел?

– (Смеется.) И тому, и другому! Я очень ждала его альбом, так что очень рада, что дождалась.

Многие игроки после дебюта на Центральном корте «Уимблдона» рассказывают, что это уникальное ощущение, давление, эмоции. Вы сегодня чувствовали что-то подобное?

– Не могу сказать, что я сильно нервничала, выходя на Центральный корт, но мысль: «Ого, я что, правда тут» была.

Помню, как перед первым матчем я шла на тренировочные корты, и там были болельщики, и один ребенок попросил сфотографироваться со мной. А потом через день, когда я обыграла Винус, в том же месте уже все кричали мое имя. Поразительно, как жизнь иногда меняется за секунды.

О чем вы думали, когда у вашей соперницы были матчболы?

– Да просто что могу отыграться. Что нужно удержать подачу, а потом взять ее, а там видно будет.

Я понимаю, что вы сконцентрированы на своем выступлении здесь, но, может, вы все же в курсе, что о вас на этой неделе говорят не только в спортивном мире? И какое было самое неожиданное сообщение, которое вы получили вслед за вашим прорывом?

– Это было не совсем сообщение, но мама Бейонсе запостила меня в инстаграме. Я просто вопила, когда увидела это. Надеюсь, Бейонсе это тоже видела. Надеюсь, она рассказала своей дочери обо мне, потому что я очень хочу на концерт (смех). Кстати, смешная история. Мои родители как-то оставили меня сидеть с братьями, но куда сами идут, не сказали. А потом я в фейсбуке увидела, что они на концерте Бейонсе и Джей-Зи! Я так разозлилась! Я им говорила, что я очень хочу пойти, а они пошли без меня, и я узнала об этом из фейсбука!

 
 
 
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Yesssss 15 years old !!!!!!!

 
 
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313-я ракетка мира Коко Гауфф в 15 лет вышла в 1/8 финала и стала главной звездой «Уимблдона».
 
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