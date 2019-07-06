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Квалификация Лиги наций. Матч за 3-е место. Беларусь против Турции
07.07.2019 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче за 3-е место квалификации Лиги наций мужская сборная Беларуси сыграет с Турцией.
Квалификация Лиги наций
Мужчины
Матч за 3-е место
Турция – Беларусь
7 июля, 18.30
Прямой эфир: «Беларусь 5».
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В матче за 3-е место квалификации Лиги наций мужская сборная Беларуси сыграет с Турцией.
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