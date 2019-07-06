Матвеенко в ответ Месси: «К сожалению, деньги решают многое даже в белорусском футболе»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Витебска» Антон Матвеенко в инстаграме опубликовал слова форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который, комментируя свое вчерашнее удаление в матче Кубка Америки, заявил, что «коррупция и судьи портят футбол» .

Матвеенко прикрепил ссылку с игрой рукой игрока Бреста в своей штрафной и написал, что «К сожалению, деньги решают многое в футболе. Даже в белорусском футболе».

Футболист прикрепил ссылку с моментом игры рукой в штрафной игрока брестского «Динамо» во вчерашнем матче с «Витебском» (1:0). Судья оставил этот момент без внимания. Игру обслуживал Алексей Кульбаков.

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