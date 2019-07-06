Филипенко о стадионе «Трактор»: «Не знаю, сколько лет этим трибунам.  Не очень хочется играть на таких стадионах»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко в беседе с журналистом Tribuna.com Александром Ивулиным после матча с минским «Динамо» (2:1) оценил инфраструктуру стадиона «Трактор».

«Мало децибел? Ну поле хорошее здесь, но стадион… Здесь неприятно находиться. Эти трибуны… Я не знаю, сколько им лет. Зная, какие есть стадионы – это еще неплохой стадион. Но… Даже эта арена… Не очень хочется на таких стадионах играть», – сказал Филипенко в новом выпуске YouTube-канала «ЧестнОК».

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