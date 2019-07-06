Николай Вайтюховский: «Надо забыть человека с фамилией вчерашнего арбитра. А лучше, чтобы он вообще не судил, хотя бы игры нашего клуба»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Витебска» Николай Вайтюховский прокомментировал поражение от брестского (0:1) в матче 14 тура чемпионата Беларуси.

– Николай Иванович, вчера вы отказались по горячим следам комментировать игру с Брестом, сегодня скажете пару слов?

– Про игру я мог говорить и вчера. Это, на мой взгляд, была лучшая игра нашего клуба в этом сезоне. И это было на фоне – лидера чемпионата! Я после игр захожу в раздевалку и если считаю, что что-то надо добавить или сказать после главного тренера, говорю. Вчера мне было трудно подобрать слова, я сказал, что это надо забыть, желательно сегодня.

– Забыть что? Играли то хорошо.

– Если уж суперпорядочный и воспитанный Сергей Михайлович говорит про судейство… Чтобы не наговорить лишнего, вчера молчал. Забыть надо человека с фамилией вчерашнего арбитра и то, как он отработал. А лучше, чтобы он вообще не судил, хотя бы игры нашего клуба.

– То, как зрители провожали судей уже говорит о многом. Будет ли клуб подавать какие какие-то официальные документы в ?

– К сожалению, протесты по вопросам назначенных (неназначенных) пенальти не рассматриваются. Надеюсь на объективность руководства судейского комитета. Хотя ранее противоположные решения в зеркальных моментах этого арбитра в играх нашей команды предыдущее руководство одобряло... – сказал Вайтюховский.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Кульбаковым. Для главного арбитра матч стал первым в сезоне чемпионата Беларуси.

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