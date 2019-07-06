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Николай Вайтюховский: «Надо забыть человека с фамилией вчерашнего арбитра. А лучше, чтобы он вообще не судил, хотя бы игры нашего клуба»
07.07.2019 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский прокомментировал поражение от брестского
– Николай Иванович, вчера вы отказались по горячим следам комментировать игру с Брестом, сегодня скажете пару слов?
– Про игру я мог говорить и вчера. Это, на мой взгляд, была лучшая игра нашего клуба в этом сезоне. И это было на фоне
– Забыть что? Играли то хорошо.
– Если уж суперпорядочный и воспитанный Сергей Михайлович говорит про судейство… Чтобы не наговорить лишнего, вчера молчал. Забыть надо человека с фамилией вчерашнего арбитра и то, как он отработал. А лучше, чтобы он вообще не судил, хотя бы игры нашего клуба.
– То, как зрители провожали судей уже говорит о многом. Будет ли клуб подавать какие какие-то официальные документы в
– К сожалению, протесты по вопросам назначенных (неназначенных) пенальти не рассматриваются. Надеюсь на объективность руководства судейского комитета. Хотя ранее противоположные решения в зеркальных моментах этого арбитра в играх нашей команды предыдущее руководство одобряло... – сказал Вайтюховский.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Кульбаковым. Для главного арбитра матч
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Николай Вайтюховский: «Надо забыть человека с фамилией вчерашнего арбитра. А лучше, чтобы он вообще не судил, хотя бы игры нашего клуба»
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:1) в матче 14 тура чемпионата Беларуси.
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