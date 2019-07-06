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Marca: «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены
07.07.2019 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Французский полузащитник
По информации Marca, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру
В связи с этим «Юнайтед» попросил Погба о времени на поиск замены, а также о том, чтобы 26-летний полузащитник присоединился к команде в предсезонном турне. Главным кандидатом на замену считается полузащитник
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Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, сменит клуб этим летом.
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