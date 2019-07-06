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Marca: «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены

07.07.2019 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, сменит клуб этим летом.

По информации Marca, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру о желании покинуть команду. Погба не намерен обсуждать это решение.

В связи с этим «Юнайтед» попросил Погба о времени на поиск замены, а также о том, чтобы 26-летний полузащитник присоединился к команде в предсезонном турне. Главным кандидатом на замену считается полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, несмотря на то, что итальянцы требуют 120 млн евро за игрока. Английский клуб считает сумму завышенной.

«Реал» дважды связывался с «Манчестер Юнайтед» по поводу Погба и ожидает начала переговоров, но не намерен портить отношения с «МЮ». Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан хочет видеть своего соотечественника в команде и настаивает на его подписании.

 
 
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Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, сменит клуб этим летом.
 
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