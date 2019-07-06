Минское «Динамо» возвращается на стадион «Динамо». В продаже появились билеты на матч с «Лиепаей»

Источник материала: Tribuna.com

Началась продажа билетов на домашний матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. 18 июля минское «Динамо» встретится с латвийской «Лиепаей».

Стоимость билетов – от 4 до 8 руб.

«Для болельщиков минского «Динамо» также есть возможность попасть на матчи Лиги Европы с помощью покупки абонементов – с 10 июля стартует продажа на второй круг чемпионата, куда включены и матчи Лиги», – говорится в сообщении «Динамо».

Матч пройдет на Национальном олимпийском стадионе «Динамо», время начала игры – 19:30. Билеты уже можно приобрести на сайте Ticketpro и в их билетных кассах.

Отметим, что «Динамо» вернулось на одноименный стадион. Ранее арена была задействована на Европейских играх. На этот период матч бело-голубых переносились на «Трактор».