ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

07.07.2019 — Новости Спорта | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

 

«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

В Кировске завершился 3-й тур регулярного чемпионата страны по пляжному футболу.

Во второй игровой день состоялось три матча. Для трех команд-лидеров — «Гроднооблспорта», «ProDom» из Бреста и «Кировск-СДЮШОР» они были решающими в плане распределения мест в первой тройке и выявления соперника в суперфинале. Все названные дружины одержали убедительные победы. Вначале брестчане разгромили кобринское «Полесье» — 8:1. Затем хозяева тура «Кировск-СДЮШОР» уверенно разобрались со «Щучином» — 9:3. А в заключительном поединке гродненцы нокаутировали «М-Сити» из Мозыря — 12:4.

С разбежкой в одно очко лидеры остались на местах первого игрового дня. Победителем «регулярки» стал прошлогодний чемпион «Гроднооблспорт» (23 очка), второе и третье места соответственно у «ProDom» (22) и «Кировск-СДЮШОР» (21).

Таким образом, 3-4 августа в Минске  в плей-офф сразятся пары: «Гроднооблспорт» — «Щучин» и «ProDom» — «Кировск-СДЮШОР». В этих матчах определятся претенденты на медали.

Более подробно о том, как проходил 3-й тур чемпионата в Кировске читайте в ближайших номерах «Кіраўца».

На снимках: фрагменты матча «Щучин» — «Кировск-СДЮШОР».

Фото Александра ХОХЛОВА.


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Растяжка перед «боем»: Сергей Рябинин


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

«Кировск-СДЮШОР»: в атаке вся команда!


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

«Наседают» на ворота соперников Антон Акулич и Юрий Петровский


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Уходит от соперника Антон Акулич


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

«На замке» держит ворота Владимир Устинович 


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Мастер-класс дриблинга от Вадима Бокача


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

«Тревожит» вратаря соперников Олег Яковлев


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал
«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Опасный навес Антона Акулича


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

В атаке Михаил Горбачев


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Мощный удар от Егора Ремизова


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Трудно справиться любому сопернику с Вадимом Бокачем
«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Нелегко вратарю щучинцев


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

В атаке Артемий Дрозд


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал
«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

В кировских «клещах»…


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

«Планерка» в перерыве между периодами


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал
«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Атаку кировчан начинает голкипер Владимир Устинович


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Гол Егора Ремизова


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Точная «бисиклета» от Егора Гордецкого


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Мощная «бисиклета» от Артемия Дрозда


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Четко реализовывает пенальти Егор Ремизов


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Один из лучших бомбардиров чемпионата Егор Ремизов («Кировск-СДЮШОР»)


«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Растет пляжно-футбольная смена в Кировске
«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Кировске завершился 3-й тур регулярного чемпионата страны по пляжному футболу. Во второй игровой день состоялось три матча. Для трех команд-лидеров —...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Первая лига. «Волна» вышла на первое место по средней посещаемости после 13-ти туров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика