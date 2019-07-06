«Кировск-СДЮШОР» с третьего места выходит в суперфинал

Источник материала: Кировец





В Кировске завершился 3-й тур регулярного чемпионата страны по пляжному футболу.

Во второй игровой день состоялось три матча. Для трех команд-лидеров — «Гроднооблспорта», «ProDom» из Бреста и «Кировск-СДЮШОР» они были решающими в плане распределения мест в первой тройке и выявления соперника в суперфинале. Все названные дружины одержали убедительные победы. Вначале брестчане разгромили кобринское «Полесье» — 8:1. Затем хозяева тура «Кировск-СДЮШОР» уверенно разобрались со «Щучином» — 9:3. А в заключительном поединке гродненцы нокаутировали «М-Сити» из Мозыря — 12:4.

С разбежкой в одно очко лидеры остались на местах первого игрового дня. Победителем «регулярки» стал прошлогодний чемпион «Гроднооблспорт» (23 очка), второе и третье места соответственно у «ProDom» (22) и «Кировск-СДЮШОР» (21).

Таким образом, 3-4 августа в Минске в плей-офф сразятся пары: «Гроднооблспорт» — «Щучин» и «ProDom» — «Кировск-СДЮШОР». В этих матчах определятся претенденты на медали.

Более подробно о том, как проходил 3-й тур чемпионата в Кировске читайте в ближайших номерах «Кіраўца».

На снимках: фрагменты матча «Щучин» — «Кировск-СДЮШОР».

Фото Александра ХОХЛОВА.













Растяжка перед «боем»: Сергей Рябинин







«Кировск-СДЮШОР»: в атаке вся команда!







«Наседают» на ворота соперников Антон Акулич и Юрий Петровский







Уходит от соперника Антон Акулич







«На замке» держит ворота Владимир Устинович



















Мастер-класс дриблинга от Вадима Бокача



















«Тревожит» вратаря соперников Олег Яковлев











Опасный навес Антона Акулича







В атаке Михаил Горбачев







Мощный удар от Егора Ремизова







Трудно справиться любому сопернику с Вадимом Бокачем





Нелегко вратарю щучинцев







В атаке Артемий Дрозд











В кировских «клещах»…







«Планерка» в перерыве между периодами











Атаку кировчан начинает голкипер Владимир Устинович







Гол Егора Ремизова







Точная «бисиклета» от Егора Гордецкого







Мощная «бисиклета» от Артемия Дрозда













Четко реализовывает пенальти Егор Ремизов







Один из лучших бомбардиров чемпионата Егор Ремизов («Кировск-СДЮШОР»)







Растет пляжно-футбольная смена в Кировске



