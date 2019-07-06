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Лионель Месси: «Мы превосходили Бразилию и заслуживали финала. Футбол был к нам несправедлив»
07.07.2019 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его сборная заслуживала большего на Кубке Америки, где заняла третье место.
«Мы покидаем этот турнир с наградой, но прежде всего с высоко поднятой головой и с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив.
По уровню нашей игры, по тому, что мы превосходили Бразилию, мы заслуживали быть в финале.
Но мы должны с оптимизмом смотреть вперед, потому что у нас есть будущее – у этой сборной серьезный фундамент.
Нам просто нужно немного времени. #ВпередАргентина», – написал Месси в своем инстаграме.
Месси
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