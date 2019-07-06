Лионель Месси: «Мы превосходили Бразилию и заслуживали финала. Футбол был к нам несправедлив»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его сборная заслуживала большего на Кубке Америки, где заняла третье место.

«Мы покидаем этот турнир с наградой, но прежде всего с высоко поднятой головой и с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив.

По уровню нашей игры, по тому, что мы превосходили Бразилию, мы заслуживали быть в финале.

Но мы должны с оптимизмом смотреть вперед, потому что у нас есть будущее – у этой сборной серьезный фундамент.

Нам просто нужно немного времени. #ВпередАргентина», – написал Месси в своем инстаграме.

Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Он заявил, что «коррупция и судьи не позволили Аргентине выйти в финал».